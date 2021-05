Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt - Unfallflucht

Zeugenaufruf

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (19.05.) gegen 19:45 Uhr kam es in der Schlossgartenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Pkw und einem roten Kleinkraftrad. Nach ersten Ermittlungen bogen die Fahrzeuge zuvor von der Frankfurter Straße in die Schlossgartenstraße ein. Infolge des Unfalls wurde eine 42-Jährige aus Mühltal leicht verletzt. Der weiße Pkw entfernte sich vom Unfallort.

Die Polizei sucht neben dem flüchtigen Pkw auch weitere Unfallzeugen, insbesondere den Fahrer eines Lastenrades, der sich zur Unfallzeit ebenfalls in der Schlossgartenstraße befand.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Darmstadt (Telefon 06151/969 3610) entgegen.

Berichterstatterin: Grau, POK'in / Palzer, PHK

