POL-DADI: Zeugenaufruf nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Roßdorf (ots)

Am Dienstag, den 18.05.2021, gegen 17:30 Uhr wurde in der Industriestraße 17 in 64380 Roßdorf ein beschädigter Grundstückzaun festgestellt. Die Beschädigung wurde am Tag oder in der Nacht zuvor durch ein unbekanntes, vermutlich weißes Fahrzeug verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Die Höhe des Fremdschadens wird auf ca. 800EUR geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter # 06154 / 6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Maier, POK

