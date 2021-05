Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Duo nach Einbruch in Kompostierungsanlage festgenommen

Groß-Umstadt (ots)

Polizeistreifen haben am Dienstagabend (18.05.) zwei Männer auf frischer Tat festgenommen. Die beiden 24 und 28 Jahre alten Tatverdächtigen hatten eine Kompostierungsanlage im Stadtteil Semd im Visier gehabt. Gegen 19.15 Uhr gelangte das Duo über den Zaun auf das Anwesen in der Dieburger Straße und begaben sich zu einem dortigen Container, den sie durchwühlten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie es vermutlich auf dort gelagerten Elektroschrott abgesehen. Zeugen bemerkten die beiden Eindringlinge und alarmierten die Polizeistation in Dieburg. Bei Eintreffen der sofort herbeigeeilten ließen die 24- und 28-Jährigen von ihrem Vorhaben ab und wollten ohne Beute flüchten. Ein Tatverdächtiger wurde in einem angrenzenden Feld ausgemacht und festgenommen. Bei seinem mutmaßlichen Komplizen klickten nach einer kurzen Fahndung in Tatortnähe ebenfalls die Handschellen. Beide Männer mussten die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Gegen sie wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls erstattet.

