Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Drei Stromverteiler von Baustelle gestohlen

Griesheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (18.05.) haben bislang noch unbekannte Täter insgesamt drei Stromverteiler von einer Baustelle in der Wilhelm-Leuschner-Straße entwendet. Zwischen 18 Uhr am Montag und 7 Uhr am nächsten Morgen verschafften sich die Kriminellen Zutritt zu dem Anwesen der Baustelle. Mit ihrer Beute, deren Gesamtwert auf rund 2.500 Euro geschätzt wird, suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06155/8385-0 bei der Polizei in Griesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell