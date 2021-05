Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Kriminelle steigen in Baustoffhandel ein

Michelstadt (ots)

Um kurz nach Mitternacht wurde am Mittwoch (19.05.) der Einbruchsalarm in einem Baustoffhandel im Kutschenweg ausgelöst. Mit mehreren Streifenwagen und einem Diensthund rückte die Polizei an, um das Objekt abzusuchen. Die Einbrecher waren da aber schon über alle Berge. Wie sich herausstellte, sind die Täter über ein aufgebrochenes Fenster in das Gebäude und im Weiteren in Büros und im Verkaufsraum gelangt. Schränke und Schubladen wurden geöffnet und durchwühlt. Ob was gestohlen wurde, muss noch erhoben werden.

Wer Beobachtungen gemacht hat oder andere Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Erbach. Telefon: 069062 / 953-0

