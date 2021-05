POL-DADI: Darmstadt-Innenstadt: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Unfallzeugen

Polizeipräsidium Südhessen

Darmstadt-Innenstadt: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Unfallzeugen

Am Sonntag, den 16.05.2021 kam es zwischen 18:00 Uhr und 23:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Riedeselstraße in Darmstadt.

Hierbei streifte ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen am linken Straßenrand geparkten dunklen BMW.

Der Sachschaden des BMW wird von der Polizei auf ca. 3000EUR geschätzt.

Es gibt keine Hinweise auf den Unfallverursacher, der sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können.

Zeugen können sich an das 1. Polizeirevier in Darmstadt oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

