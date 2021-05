Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Bei Einbruch in Auto zurückgelassen

Wer erkennt roten Regenschirm

Seeheim-Jugenheim (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (17.05.) in ein geparktes Fahrzeug im Stadtteil Jugenheim eingebrochen und haben einen roten Regenschirm zurückgelassen. Zwischen 20 Uhr am Sonntag und 6.30 Uhr am folgenden Morgen drangen die Kriminellen in der Burkhardtstraße in den dort geparkten Mercedes Sprinter ein und entwendeten zwei Brillen und eine Winterjacke im Gesamtwert von circa 350 Euro. Mit ihrer Beute suchten die Diebe anschließend unerkannt das Weite und ließen einen roten Regenschirm am Tatort zurück. Es ist nicht auszuschließen, dass der Schirm aus einer anderen Straftat stammt, weshalb sich die Ermittler der Polizei in Pfungstadt an die Öffentlichkeit wendet. Wer erkennt den Regenschirm wieder? Hinweise werden unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegengenommen.

