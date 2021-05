Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Schule/Ohne Beute geflüchtet

Rüsselsheim (ots)

Die Parkschule in der Frankfurter Straße geriet in der Nacht zum Dienstag (18.05.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen zunächst gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein, scheiterten aber anschließend mit ihren Hebelversuchen an der Tür des Sekretariats. Die ungebetenen Besucher flüchten daraufhin ohne Beute vom Tatort.

Hinweise bitte an das Kriminakommissariat 41 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

