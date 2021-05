Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Junger Mann klaut Pakete in der Robert-Bosch-Straße

Darmstadt (ots)

Ein junger Mann konnte sich zunächst unbemerkt in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Bosch-Straße schleichen, um Pakte zu stehlen. Die Tat wurde jedoch am Montag (17.05.) von einer Zeugin um kurz nach 18 Uhr beobachtet. Der Dieb hatte im Innenhof bereits ein Paket geöffnet und den Inhalt herausgenommen. Ertappt suchte er unter Zurücklassung eines weiteren Pakets das Weite.

Der Täter ist schätzungsweise zwischen 17 und 20 Jahren alt und hat eine schlanke Figur. Er trug eine hellgraue Jogginghose, einen dunklen Kapuzenpullover und eine schwarze Basecap.

Wer Hinweise zu dem gesuchten Mann geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei (K 43) unter der Rufnummer 06151 / 969-3610.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell