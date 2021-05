Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Ergänzung zu Täter nach versuchtem Raub festgenommen

Richter ordnet Untersuchungshaft an

Darmstadt (ots)

Der 20-jährige Mann, dem vorgeworfen wird, am letzten Sonntag (16.05.) versucht zu haben eine Frau auszurauben (wir haben berichtet), ist in Untersuchungshaft. Der Festgenommene wurde am Montag (17.05.), auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, einem Haftrichter vorgeführt, der die Unterbringung in ein Gefängnis angeordnet hat. Der 20-Jährige verletzte während der Tat die 31 Jahre alte Frau mit einem Messer, bevor er ohne Beute aus einer Bankfiliale floh. Noch am Vormittag wurde er von der Polizei festgenommen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4916009

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell