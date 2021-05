Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mehrere tausend Euro Schaden nach Beschädigung an Geschwindigkeitsmessgerät

Rüsselsheim (ots)

Ein in der Varkausstraße aufgestellter sogennanter "Enforcement Trailer", ein mobiles Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung in Form eines Anhängers, wurde in der Nacht zum Dienstag (18.05.), gegen 3.25 Uhr, von Unbekannten beschädigt. Die Täter zerkratzten mit einem nicht bekannten Werkzeug die Verglasung, überklebten diese anschließend zudem mit Klebeband und deckten die Verglasung zusätzlich mit einem Pizzakarton ab.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Das Kriminalkommissariat K 41 in Rüsselsheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06142/6960.

