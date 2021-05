Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: E-Trike aus Hof entwendet

Streife nimmt 13- und 27-Jährigen fest

Ober-Ramstadt (ots)

Eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt hat in der Nacht zum Dienstag (18.05.) zwei 13 und 27 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen. Den Beamten war das Duo gegen 1.15 Uhr auf einem E-Trike in der Darmstädter Straße aufgefallen. Es folgte eine Kontrolle. Hierbei stellten die Einsatzkräfte fest, dass die beiden Ober-Ramstädter das Kraftfahrzeug nach bisherigen Erkenntnissen zuvor aus einem Hof in der Darmstädter Straße entwendet hatten und anschließend abwechselnd durch Ober-Ramstadt fuhren. Das Trike wurde vorläufig sichergestellt und der Minderjährige den Erziehungsberechtigten überstellt. Gegen die beiden Festgenommenen wurde Anzeige erstattet. Bei der Überprüfung stießen die Polizisten bei dem 27-Jährigen zudem auf ein Mobiltelefon, das bei einem Auseinandersetzung in Roßdorf Anfang Mai abhanden kam. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell