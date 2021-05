Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gruppe dringt in Schulkomplex ein & entwendet Rechner und Monitor

Zeugen können einen Täter beobachten

Darmstadt (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher drang am Sonntagnachmittag (16.05.) in ein Schulgebäude in der Alsfelder Straße ein und entwendete einen Monitor sowie einen Computer. Gegen 16.40 Uhr verschafften sich die sechs jungen Personen gewaltsam Zutritt zu dem Komplex und dem darin befindlichen Treppenaufgang. Im Obergeschoss entwendeten die Unbekannten zwei Monitore und einen Computer aus einem dortigen Klassenraum. Mit ihrer Beute suchte die Gruppe anschließend das Weite. Durch Zeugen konnte ein Tatverdächtiger beobachtet und beschrieben werden. Er soll zwischen 14 und 20 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß gewesen sein und hatte längere schwarze Haare. Er hatte schwarze Kleinung an und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung dabei. Zudem soll er laut Zeugenaussagen eine Zahnspange getragen haben. Im Rahmen der anschließenden Fahndung und Spurensuche stießen Einsatzkräfte in unmittelbarer Nähe zum Tatort zwischen zwei Containern auf einen der entwendeten und von der Gruppe vermutlich zurückgelassenen Monitore. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei nimmt weitere Zeugenhinweise zu den bislang noch unbekannten Tätern unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

