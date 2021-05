Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Bürogebäude gesucht

Darmstadt (ots)

Auf den Inhalt eines Tresors hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag (16.05.) abgesehen. Zwischen 23.15 Uhr am späten Samstagabend und circa 5.10 Uhr am folgenden Morgen gelangten die Kriminellen auf das Gelände eines Recycling Unternehmens in der Röntgenstraße. Hier drangen sie durch ein aufgehebeltes Fenster in ein dortiges Bürogebädue ein und öffneten hier gewaltsam einen Tresor. Mit ihrer Beute, deren genauer Umfang noch nicht abschließend feststeht, suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei zu melden.

