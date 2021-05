Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Lagerraum im 24-Stunden-Markt geplündert

Darmstadt (ots)

Das angrenzende Lager des 24-Stunden-Marktes in der Wilhelminenpassage wurde am Samstag (15.05.), um kurz vor 4 Uhr, von einem noch unbekannten Mann geplündert. Mit Tabakwaren, Getränken und Corona-Schutzmasken im Gesamtwert von etwa 2200 Euro floh er in Richtung Parkhaus. Der etwa 1,80 Meter große Täter ist von einer Überwachungskamera aufgenommen worden. Der schlanke Mann trug einen grauen Pullover, eine blaue Jacke, eine dunkle Jeanshose sowie schwarze Sneaker. Hinweise zu dem Diebstahl und Täter nimmt die Polizei (K 43) unter der Rufnummer 06151 / 969-3610 entgegen.

