Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Vandalismus am Büchnerhaus/Polizei sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche sind in der Nacht zum Sonntag (16.05.) Personen in den Hof des Büchnerhauses in der Weidstraße eingedrungen.

Beim ersten Vorfall Anfang vergangener Woche wurde Unrat zurückgelassen. Bei der aktuellen Tat wurde die in der offenen Büchnerscheune abgestellte Großplastik zur Hessischen Verfassung mit der Karikatur des Landgrafen schwer beschädigt. Beschädigungen gab es zudem an den Außenmöbeln.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Eurobereich.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06152/1750 gebeten.

