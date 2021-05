Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Weiterer Katalysator im Visier Krimineller

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht zum Montag (17.05.) wurde, wie der Polizei nun bekannt wurde, ein weiterer Katalysator demontiert und gestohlen (wir haben berichtet). Betroffen war erneut ein in der Industriestraße geparkter Transporter.

Die Täter schraubten wie im ersten Fall die komplette Auspuffanlage inklusive des Katalysators ab und entwendeten das Autoteil.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4916670

