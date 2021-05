Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Einbruch an Schiebetüren gescheitert

Darmstadt (ots)

Die Eingangstüren eines Discount-Marktes in der Stresemannstraße hielten am Sonntagabend (16.05.) Kriminellen stand. Trotz massiver Gewalt ließen sich diese um kurz nach 19 Uhr nicht öffnen und der Zutritt blieb den Tätern verwehrt. Die Schäden an den zwei Türen belaufen sich auf etwa 250 Euro. Hinweise zu dem gescheiterten Einbruch nimmt in Darmstadt das Kommissariat 21/ 22 entgegen. Telefon: 06151 / 969-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell