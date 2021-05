Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Katalysator ausgebaut und gestohlen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Auf den Katalysator eines in der Industriestraße geparkten Transporters, hatten es Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend (14.05.) und Montagmorgen (17.05.) abgesehen.

Die Täter schraubten die komplette Auspuffanlage inklusive des Katalysators ab und entwendeten das Autoteil.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

