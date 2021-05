Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wegen Eiscreme Klappmesser gezückt

Darmstadt (ots)

Aus einem Lebensmittelmarkt in der Ludwigstraße hat ein Pärchen Eiscreme im Wert von etwa 25 Euro gestohlen. Das Eis steckte die Frau in einen Rucksack. Mit ihrem Partner wollte sie das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Das erwischte Pärchen drohte den Mitarbeitern mit einem Klappmesser und lief am Freitag (14.05.) um kurz vor 20 Uhr aus dem Laden.

Für die Ermittlungen des Diebstahls werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf das Diebespaar geben können. Das Paar ist zwischen 21 und 30 Jahre alt und bis zu 1,80 Meter groß. Die gesuchte kräftige Frau hat rote lockige Haare und eine enge Jeanshose sowie Schuhe der Marke NIKE getragen.

Ihr kräftiger Partner trägt einen Dreitagebart. Er war mit einer Jacke mit grau/ weiß/ schwarzen Blockstreifen und einer Sporthose mit Längsstreifen bekleidet. Zudem trug er eine helle Kappe. Auffallend ist ein Tattoo am Hals.

Wer kennt die Gesuchten? Wer kann Hinweise geben? Die fallzuständigen Beamten des Kommissariats 43 sind telefonisch unter der Rufnummer 06151 / 969-3610 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell