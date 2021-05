Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fränkisch-Crumbach: Neuwagendiebstahl

Polizei sucht weißen Ford Transit Kastenwagen (ERB-XW 178)

Fränkisch-Crumbach (ots)

Ein neuer weißer Ford Transit Kastenwagen wurde am frühen Freitagmorgen (14.5.) an der Bundesstraße 38 gestohlen. Der Neuwagen stand auf dem Gelände eines Autohauses, als die Täter gegen 4 Uhr zuschlugen und das Auto, dass keine gültigen Kennzeichen hat, wegfuhren. Weil von einem VW Transporter beide Kennzeichen fehlen, geht die Polizei davon aus, dass diese Kennzeichen, ERB-XW 178, an den geklauten Ford Transit angeschraubt wurden. Der Schaden liegt bei rund 22.000 Euro.

Hinweise zu dem Diebstahl und vor allem dem aktuellen Standort des Kastenwagens nehmen Ermittler des Kommissariats 21/ 22 in Erbach entgegen. Telefon: 06062 / 953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell