Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Einbruch in Schnellrestaurant/Alarmanlage vertreibt Kriminelle

Riedstadt (ots)

Ein Schnellrestaurant in der Römerstraße geriet in der Nacht zm Sonntag (16.05.), gegen 2.50 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten zunächst eine Tür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Sie durchbrachen dort anschließend zudem die Mauer zu einem Büroraum. Als sie versuchten einen Tresor gewaltsam zu öffnen, lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten daraufhin ohne Beute vom Tatort.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell