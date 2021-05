Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zeugen nach Einbruch in Container gesucht

Weiterstadt (ots)

In der Nacht zum Montag (17.05.) sind Kriminelle in den Metallcontainer hinter einer Tankstelle in der Straße "Im Rödling" eingedrungen. Gegen 4.30 Uhr am frühen Montagmoren bemerkten Zeugen die Spuren der Unbekannten und verständigten die Polizei. Der Tatzeitraum reicht nach derzeitigen Erkenntnissen bis 20.30 Uhr am Vorabend zurück. Ob die Eindringlinge bei ihrer Tat auch Beute gemacht haben, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3810 beim 3. Polizeirevier zu melden.

