Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal/ Gorxheim: Roter Mitsubishi angefahren

Polizei sucht Unfallverursacher

Gorxheimertal (ots)

Am Sonntag (16.05.) wurde zwischen 10 Uhr und 19.30 Uhr in der Hauptstraße im Gorxheimertal ein roter Mitsubishi Colt angefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der gesuchte Unfallfahrer die Hauptstraße aus Richtung Weinheim kommend in Richtung Abtsteinach. Kurz nach der Einmündung "Am Wiegert" kam der Fahrzeugführer mutmaßlich nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei den dort geparkten Mitsubishi. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite ist etwa 600 Euro hoch. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/ 9405-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell