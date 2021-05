Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Höchst i. Odw.: Pkw bei Überholvorgang gegen Leitplanke gedrängt/Polizei sucht Zeugen

Höchst i. Odw. (ots)

Am Samstag, 15.05.2021, gegen 10 Uhr, überholte der oder die Fahrer/in eines hellen Pkw die Fahrerin eines anderen Pkw kurz vor der Kuppe vor der Einfahrt zum Hotel Sonnenhof/ Am "Rondell" und drängte diese beim Wiedereinordnen so knapp ab, dass diese stark bremsen musste, um einen Zusammenprall zu vermeiden.

Die Fahrerin des abgedrängten Pkw musste dabei nach rechts ausweichen, so dass sie in die Leitplanke prallte.

Sie erlitt hierdurch einen Schock.

Zeugen dieses Vorfalles oder der auffälligen Fahrweise des "hellen Pkw" werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg (Tel. 06071 96560) oder Höchst (Tel. 06163 9410) zu melden.

Sachbearbeiter: Frank POK

