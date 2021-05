Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfall mit Fahrrad Waldgemarkung Bad König

Bad König (ots)

Am Samstag, 15.05.2021, befuhr ein 44-jähriger gegen 12:45 Uhr mit seinem Fahrrad in der Waldgemarkung Bad König den Großen-Saubusch-Weg (Waldweg der von der Fürstengrunder Straße in den Wald in Richtung Breitenbrunn führt) in absteigende Richtung, d.h. von Breitenbrunn kommend, in Richtung Bad König (OT. Fürstengrund).

Der Waldweg ist im Bereich der Unfallstelle stark abschüssig. An der dieser befindet sich eine Wasserquerrinne über den Waldweg, die eine starke Bodenwelle darstellt. Der Freizeitsportler aus Groß-Umstadt überfuhr diese mit seinem Fahrrad und stürzte im Anschluss. Kurz nach der Wasserquerrinne hing ein Ast tief in die Fahrbahn. Dieser könnte mutmaßlich ebenfalls zum Unfallgeschehen beigetragen haben. Der Fahrradfahrer wurde durch den Sturz am Kopfbereich so stark verletzt, dass er mit dem Hubschrauber in die BGU-Klinik nach Frankfurt am Main geflogen werden musste.

An dem Fahrrad sind vorne rechts leichte Schäden in Höhe von ca. 50 Euro entstanden. Es wurde zwecks Eigentumssicherung durch die Polizei sichergestellt. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell