Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Diebesgut und Drogen bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Polizei nimmt drei Tatverdächtige nach zahlreichen Diebstahlsdelikten fest

Erzhausen (ots)

Die dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Reviers hat am Mittwoch (12.5.) zusammen mit Zivilbeamten von der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg drei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht. Den Maßnahmen lag ein von den Beamten seit November 2020 gemeinsam geführtes und intensives Ermittlungsverfahren zugrunde, eingeleitet nach mehreren Diebstahlsdelikte aus unverschlossenen Autos im Raum Erzhausen, Darmstadt sowie umliegenden Ortschaften. Die jungen Männer stehen im Verdacht, über Monate hinweg, zahlreiche unverschlossene Fahrzeuge nach Beute durchsucht und Wertgegenstände entwendet zu haben. Nachdem die Ordnungshüter auf die Spur des Trios gekommenen waren, erfolgte am Mittwoch die Umsetzung der von der Staatsanwaltschaft Darmstadt angeordneten Wohnungsdurchsuchungen. In diesem Zusammenhang stellte die Polizei bei den Tatverdächtigen umfangreiches Beweismaterial sicher. Darunter befand sich auch Diebesgut, welches bereits Straftaten zugeordnet werden konnte. Zudem stießen die Beamten in der Wohnung des 18-jährigen Tatverdächtigen auf 200 Gramm Haschisch. Neben den Diebstahlsdelikten wird er sich nun zudem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden das junge Trio nach Hause entlassen.

