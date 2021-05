Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Pfungstadt: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Pfungstadt (ots)

Am Donnerstag, 13.05.2021, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Dr.-Horst-Schmidt-Straße, Höhe "Altes Schwimmbad", zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer. Hierbei kam der 59-jährige Radfahrer auf noch ungeklärte Weise zu Fall. Er zog sich hierbei eine Platzwunde am Kopf zu und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der Rufnummer 06157 / 95090 entgegen.

Berichterstatter: Bliefert, POK

