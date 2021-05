Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Eppertshausen: Schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Eppertshausen (ots)

Am Donnerstag (13.05.), ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf der Hauptstraße / Ecke Nieder-Röder-Straße in Eppertshausen ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei unmittelbar beteiligten Fahrzeugen.

Ein 19-jähriger Autofahrer und sein 14-jähriger Beifahrer (beide aus Eppertshausen) fuhren mit ihrem BMW auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Rödermark.

Eine 33-jährige Autofahrerin aus Darmstadt fuhr mit einem Opel die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung. Sie wollte an der Einmündung der Nieder-Röder Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie nach jetzigem Ermittlungsstand den entgegenkommenden BMW-Fahrer. Bei der Kollision beider Fahrzeuge kam es durch den Aufprall und die Ausweichmanöver neben den Sachschäden beider Fahrzeuge zu weiteren Beschädigungen an einer Hausfassade, mehreren Pollern und einem geparkten Fahrzeug.

Durch den Zusammenstoß wurde die 33-jährige Fahrerin schwer verletzt. Der Fahrer und der Beifahrer des BMW wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Unfallaufnahme und Abschleppung der beschädigten Fahrzeuge wurde die Hauptstraße im Einmündungsbereich Nieder-Röder-Straße voll gesperrt.

Durch die Feuerwehr Eppertshausen wurde die Unfallstelle abgesichert und nach der erfolgten Unfallaufnahme gereinigt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich die Gesamtschadenssumme auf mehrere 10.000 EUR belaufen.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Sollte es weitere Zeugen des geschilderten Verkehrsunfalls geben, wird gebeten sich bei der Polizeistation in Dieburg unter der Nummer 06071/9656-0 zu melden.

Berichterstatter: Spinnler, PK

Polizeistation Dieburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell