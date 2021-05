Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Babnehausen: Unfall mit leichtverletzter Person - Pkw fährt in Baugrube

Babenhausen (ots)

Am Donnerstag, den 13.05.2021 kam es in der Aschaffenburger Straße in Babenhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Gegen 10:10 Uhr befuhr ein 81-jähriger mit seinem Citroen die Aschaffenburger Straße von Aschaffenburg kommend in Richtung Babenhausen.

Etwa auf Höhe der Hausnummer 110 befindet sich derzeit eine Baustelle, wodurch die Fahrbahn von Aschaffenburg kommend gesperrt ist. Die Verkehrsregelung erfolgt hier durch eine Ampel.

Der Citroen-Fahrer aus Mömbris übersah jedoch scheinbar die Baustelle und fuhr auf der gesperrten Fahrbahn weiter geradeaus. Allerdings endete die Fahrt abrupt, als er in eine ca. 40 cm tiefe Fahrbahnvertiefung fuhr.

Hierbei wurde der Fahrer und alleiniger Insasse des Fahrzeugs leicht verletzt. Er wurde mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der nicht mehr fahrbereite Citroen wurde durch einen Abschleppdienst aus der Fahrbahnvertiefung gehoben und abgeschleppt.

Inwieweit die Baustelle nicht ordnungsgemäß abgesichert war, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Berichterstatter: Kräuter, POKin

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell