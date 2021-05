Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Von Unfallstelle geflüchtet/ Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Darmstadt -Zwischen Montagabend (10.05.) bis Dienstagmorgen (11.05.) wurde in der Kiesstraße ein am Fahrbahnrand geparkter Opel Insignia vermutlich beim Ein- oder Ausparken erheblich im Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf das verursachende Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 3610.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell