Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Unfallflucht in der Beerfurther Straße

Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim (ots)

Am Freitag (07.05.) parkte die Geschädigte ihren schwarzen VW Golf Cabrio zwischen 11.45 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Groß-Parkplatz an der Reithalle/Grundschule in der Beerfurther Straße in Reichelsheim. In dieser Zeit wurde der Wagen durch ein anderes, vermutlich weißes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Oberle, POK'in / Schutzfrau vor Ort Reichelsheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell