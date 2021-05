Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ungebetene Gäste im Kindergarten

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (7.5.) und Montag (10.5.) haben Kriminelle ihr Unwesen in der Trierer Straße und dort in den Räumen eines Kindergartens getrieben. Auf der Suche nach Beute wurden die Täter fündig und entwendeten mindestens ein iPad. Der gesamte Umfang der Beute sowie die Höhe des von ihnen verursachten Schadens ist abschließend noch nicht bekannt. Die Polizei in Darmstadt ermittelt und sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum und in Tatortnähe aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten von der Ermittlungsgruppe sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell