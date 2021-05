Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg/ Rai-Breitenbach: Dieb greift bei unverschlossenen Autos zu

Breuberg (ots)

Unbedacht ließen drei Anwohner in Rai-Breitenbach ihre Autos über Nacht unverschlossen. Ein Dieb nutzte diese Gelegenheit und hat zwischen Sonntagabend (09.05.) und Montagmorgen (10.05.) aus den Autos Geld, Schlüssel und hochwertiges Werkzeug der Marke Makita stehlen können. Der Gesamtschaden liegt bei über 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach sucht zu den Taten in der Arnheiter Straße und zwei Mal in der Breubergstraße Zeugen, die Hinweise zu dem/ den Täter geben können. Telefonisch sind die Ermittler unter der Rufnummer 06062 / 953-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell