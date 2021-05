Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst/ Breuberg/ Lützelbach: Kripo ermittelt nach drei Holzbränden

Höchst/ Breuberg/ Lützelbach (ots)

Am Wochenende (08. - 09.05.) und Montagmorgen (10.05.) hat es im Odenwald an drei unterschiedlichen Stellen gebrannt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Die alarmierten Feuerwehren konnten alle Brände zügig löschen. Für die Ermittlungen werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zu der Entstehung der Brände geben können. Um kurz nach 8 Uhr wurde am Montagmorgen (10.05.) ein etwa zwei Raummeter großer kokelnder Holzstapel im Wald, Verlängerung Beinegasse, etwa 15 Meter vom befestigten Feldweg entfernt, im Höchster Ortsteil Mümling-Grumbach von einem Spaziergänger gemeldet. Neben dem Holz hatte sich auch das Laub auf dem Waldboden entzündet.

In Breuberg-Sandbach brannte auf einer Fläche von etwa 25 Quadratmetern Abraumholz. Das Holz lag neben dem Forstweg hinter einer Klinik in der Ernst-Ludwig-Straße. Ein Spaziergänger alarmierte die Feuerwehr am Sonntag (09.05.) gegen 19.30 Uhr. Das Feuer dürfte nach ersten Schätzungen am Nachmittag oder frühen Abend entfacht sein.

Circa drei Meter Holz im Wert von etwa 400 Euro brannte am Samstag (08.05.) in Lützelbach-Haingrund. Jogger bemerkten gegen 10.25 Uhr das Feuer in der Nähe des Sportplatzes.

Alle Hinweise zu den Vorfällen werden vom Kommissariat 10 in Erbach entgegengenommen. Die Brandermittler sind auch telefonisch unter der Rufnummer 06062 / 953-0 zu erreichen.

