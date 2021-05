Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 20-Jähriger attackiert Rettungswagenbesatzung

Rüsselsheim (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann forderte in der Nacht zum Montag (10.05.), gegen 0.45 Uhr, wegen Schmerzen einen Rettungswagen an. Im Rahmen des anschließenden Einsatzes in der Paul-Hessemer-Straße schlug der alkoholisierte Mann anschließend die beiden Rettungsdienstmitarbeiter. Weiterhin beleidigte und bedrohte der 20-Jährige die Retter und schlug gegen den Rettungswagen. Die Angegriffenen wurden leichtverletzt.

Die daraufhin alarmierte Polizeistreife begleitete den Transport ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei dem Angreifer zeigte rund drei Promille an. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen "tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen" zu verantworten haben.

