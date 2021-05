Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Wohnung im Mehrfamilienhaus an der B 37 aufgebrochen

Neckarsteinach (ots)

Einen Schaden von mindestens 200 Euro haben Einbrecher verursacht, nachdem sie in eine kleinen Wohnung in der Neckargemünder Straße, zwischen den Straßeneinmündungen zur Schloßsteige eingebrochen sind. Um in die Wohnung im 1. Stock des Mehrfamilienhauses zu gelangen, wurde die Tür aufgebrochen. Gestohlen wurde wohl nichts.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstag (08.05.) zwischen 6.30 Uhr und 22 Uhr Beobachtungen gemacht hat. Der Polizeiposten Hirschhorn ist unter der Rufnummer 06272 / 9305-0 zu erreichen.

