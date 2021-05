Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Polizeikontrolle/Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Büttelborn (ots)

Im Rahmen einer Polizeikontrolle wegen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr wurden von Samstagabend (08.05.), 19.00 Uhr bis in die Nacht zum Sonntag (09.05.), 2.00 Uhr, auf der Bundesstraße 42 insgesamt 132 Fahrzeuge und 184 Personen von den Ordnungshütern genauer unter die Lupe genommen. Die Beamten stellten hierbei nach 22.00 Uhr zudem 13 Personen fest, welche unberechtigterweise unterwegs waren. Was entsprechende Anzeigen wegen Nichtbeachtung der derzeit geltenden nächtlichen Ausgangssperre zur Folge hatte.

Bei insgesamt fast 40 Drogen- und Alkoholtests waren drei positiv. Ein 62-jähriger Autofahrer passierte die Kontrollstelle mit einem Wert von rund 0,6 Promille. Ihn erwarten 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer werden sich zudem wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten müssen. Ein 21-jähriger Autofahrer reagierte bei einem Drogenvortest auf Cannabis und Amphetamin, weshalb noch an Ort und Stelle die Blutentnahme durchgeführt wurde. Ein weiterer, gleichaltriger Mann reagierte auf den vorangegangenen Konsum von Amphetamin. Der Rauschgiftspürhund fand in dessen Fahrzeuginnenraum noch ein Tütchen mit Amphetamin-Anhaftungen sowie eine Kleinstmenge Marihuana. Zudem waren ein weiterer Autofahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde von der Polizei eingeleitet.

Weiterhin wurden 18 Verwarnungsgeldverfahren wegen kleinerer Verstöße geahndet und acht Mängelanzeigen gefertigt, mit denen die Fahrzeugbesitzer nun die Behebung der Mängel belegen müssen. Bei der Kontrolle eines Transporters fiel den Beamten auf, dass eine Person ohne Sicherung im Laderaum mitfuhr. Er musste die Kontrollstelle zu Fuß verlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell