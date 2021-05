Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Auf Geldbörse abgesehen

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag (9.5.) gelangten Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Christoph-Vogel-Straße. Dort hatten sie es unter anderem auf die Geldbörse des Bewohners abgesehen, in der sich um die 80 Euro Bargeld und persönliche Ausweisdokumente befanden. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Mit den weiteren Ermittlungen ist die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

