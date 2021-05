Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Alleinunfall mit E-Bike ohne Versicherungskennzeichen mit Schwerverletztem

Pfungstadt / Alsbach-Hähnlein (ots)

Am Sonntag (09.05) gegen 13:30 Uhr fuhr ein 63-jähriger Zwingenberger mit seinem Fahrrad, welches zu einem E-Bike nachgerüstet wurde, die Abfahrt des Schloßes in Alsbach-Hähnlein herunter. Nach ersten Ermittlungen stürzte der Mann bei der Abfahrt ohne Fremdeinwirkung in einem Kurvenbereich von seinem E-Bike. Durch den Unfall erlitt dieser Verletzungen im Gesicht. Für weitere Behandlungen wurde der Verletzte per Rettungshubschrauber in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.

Berichterstatter: PK Fabijan (Polizeistation Pfungstadt)

