POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Birkenau (ots)

Am Sonntag (09.05.) ereignete sich gegen 10:00 Uhr in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Rollerfahrer beabsichtigte vom dortigen Tankstellengelände nach links in Richtung Ortsmitte einzubiegen. Gleichzeitig beabsichtigte eine PKW-Fahrerin von einer gegenüberliegenden Grundstückausfahrt nach rechts ebenfalls in Richtung Ortsmitte abzubiegen. Der Rollerfahrer missachtete den Vorrang der PKW-Fahrerin, diese musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen und stieß gegen einen geparkten PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Der Rollerfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Tel.-Nr: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Ihrig, B., PHK

