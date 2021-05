Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Gleitschirmflug endet in einem Baum

Lindenfels (ots)

Durch die Rettungsleitstelle Bergstraße wird der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen am Samstagnachmittag (08.05.) gegen 16.45 Uhr eine abgestürzte Gleitschirmfliegerin gemeldet. Diese war im Ortsteil Litzelröder vom am Alten Steinbruch befindlichen Startpunkt ins Tal geflogen. Kurz vor dem Landeplatz verfing sie sich mit ihrem Schirm in einem Baum. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und einem Höhenrettungsteam konnte die 33-jährige Pilotin aus Mannheim gegen 18.45 Uhr unverletzt geborgen werden.

Matthias Brosch, EPHK und PvD

