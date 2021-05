Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugen nach Unfallflucht auf dem Parkplatz am Impfzentrum Erbach gesucht

Erbach (ots)

Am Freitagnachmittag (07.05.) in der Zeit von 13:30 bis 14:15 Uhr wurde ein auf dem öffentlichen Parkplatz neben dem Impfzentrum geparktes Audi Cabriolet in weiß durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren stark am hinteren Stoßfänger beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500,-EUR. Der Verursachende Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Fahrzeug, bzw. dem Fahrzeugführer machen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Erbach unter 06062 / 953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell