POL-DADI: Darmstadt-Kranichstein: nach Verkehrsunfall geflüchtet/ Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Darmstadt - Im Zeitraum von Donnerstag (06.05.), 17:00 Uhr bis Freitag (07.05.), 12:30 Uhr wurde im Mittermayerweg ein am Fahrbahnrand geparkter grauer Mercedes, A-Klasse angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend. Die Schadenshöhe wird auf 1300 Euro geschätzt. Wegen besonderer Umstände könnte die Beschädigung mit auffälligen Geräuschen verbunden gewesen sein. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf den Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969-3610.

