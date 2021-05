Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim:Zeugen nach Unfallflucht mit gestohlenem Mercedes Vito gesucht

Lampertheim (ots)

In der Zeit von Mittwoch (05.05.), 22:00 h bis Donnerstag (06.05.), 06:00 h wurde ein gegenüber dem Anwesen "In den Gärten 17" am Feldrand parkender weißer Mercedes Vito entwendet. Mit diesem wurde nach bisherigen Erkenntnisse eine Spritztour in Lampertheim und Umgebung gemacht, bis der Vito dann auf einem Grünstreifen in Verlängerung des Brunnenweges abgestellt wurde. Hier entdeckte ein aufmerksamer Spaziergänger das Fahrzeug am Donnerstagnachmittag und alarmierte die Polizei. Am Mercedes Vito wurden rechtsseitig frische Unfallspuren und roter Farbabrieb festgestellt, die Unfallstelle ist bisher noch unbekannt. Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim sucht nach Zeugen, die Angaben zum Diebstahl des Mercedes Vito, zum Unfall oder zum Unfallort machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen genommen.

