Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Einbrecher lösen Alarm aus

Lorsch (ots)

Der ausgelöste Alarm in einem Wohn-/ Geschäftshaus hat in der Nacht zum Freitag (06.- 07.05.) Kriminelle offensichtlich in die Flucht geschlagen. Die Täter brachen in der Platanenstraße, Nähe Kiefernstraße ein Erdgeschossfenster auf. Nachdem sie das Büro betreten hatten, löste der Alarm aus. Nach erster Durchsicht fehlt wohl nichts. Der Sachschaden beträgt jedoch 500 Euro.

Auf gleiche Art und Weise wurde in derselben Nacht in eine Arztpraxis in der Heppenheimer Straße/ Almünsterstraße eingebrochen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Wer Hinweise zu den Einbrüchen, insbesondere zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

