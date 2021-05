Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Außenspiegel abgefahren mit anschließender Unfallflucht

Neckarsteinach (ots)

Am Donnerstag (06.05.) zwischen 13:50 und 14:30 Uhr streifte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand geparkten, gelben Kleinwagen, der in der Bahnhofstraße, gegenüber des dortigen Döner-Imbisses, geparkt war. Hierbei wurde der Außenspiegel des geparkten Autos beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten in Hirschhorn unter 06272-9305-0 entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell