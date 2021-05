Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Glasscheibe eingeschlagen

Einbrecher im Bungalow

Lampertheim (ots)

Die Scheibe an der Terrassentür eines Bungalows wurde am Donnerstagmorgen (07.05.) in der Hans-Thoma-Straße eingeschlagen. Mindestens ein Täter schaute sich im Haus um. Ob und was gestohlen wurde, wird noch von der Polizei erhoben.

Die Ermittler des Kommissariats 21 / 22 in Heppenheim suchen dringend Zeugen, die zwischen 6 Uhr und 8.45 Uhr, Geräusche von zersprungenem Glas gehört oder im Tatzeitraum Personen bemerkt haben.

Alle Hinweise zu dem Einbruch werden auch telefonisch unter der 06252 / 706-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell