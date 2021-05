Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Geparkter PKW angefahren

Wald-Michelbach (ots)

Wald-Michelbach: Zwischen Mittwoch (05.05.) und Donnerstag beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Fiat Doblo, der in der Stoeverstraße am Fahrbahnrand geparkt war. Der Sachschaden, den der in Richtung Spechtbach fahrende Unfallverursacher erzeugt hat, beträgt mindestens 2000,- Euro.

Hinweise auf den Unfallverurscher nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 entgegen.

