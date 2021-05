Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kindertagesstätte im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Eine Kindertagesstätte in der Trierer Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Dienstagnachmittag (4.5.) und Donnerstagmorgen (6.5.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten über ein Fenster in die Büroräume. Dort erbeuteten sie unter anderem eine Geldkassette und Schlüssel. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Im Anschluss suchten sie das Weite. Hinweise werden an die Beamtinnen und Beamten der Ermittlungsgruppe Darmstadt-City unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell